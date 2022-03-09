Ульяновск, 9 марта, 2022, 16:51 — ИА Регнум. В Ульяновске сели за парты прибывшие из Донбасса дети. Их распределили по 11-ти местным школам, в том числе направили в лицеи, сообщает администрация областного центра.

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Первый звонок для школьников, эвакуированных в Россию из Донецкой и Луганской народных республик, прозвенел 9 марта. В ульяновском лицее для шести детей из Донбасса первый день начался с торжественной церемонии посвящения в лицеисты: ребятам рассказали об истории образовательного учреждения, провели экскурсию, раздали рюкзаки со школьными принадлежностями.

В мэрии отмечают, что ребятам школа понравилось, а посвящение в лицеисты вдохновило на начало учёбы после продолжительного перерыва — в последний раз они сидели за партой почти 1,5 месяца назад, и ребятам сейчас предстоит «многое нагонять».

Отметим, что школьников из Донбасса приняли 11 ульяновских образовательных учреждений.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2022 года в Ульяновск прибыли почти 680 беженцев из ДНР и ЛНР, в том числе более 300 детей. Ранее регион собрал семь фур гуманитарной помощи населению Донбасса.