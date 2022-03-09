Курск, 9 марта, 2022, 16:34 — ИА Регнум. В Курской области сотрудникам приостановивших работу торговых точек окажут помощь. Как сообщает ИА REGNUM, об этом заявил 9 марта губернатор Роман Старовойт.

Магазин «Госшвеймашина»

«Из-за санкций некоторые сети объявили о временном или полном закрытии. В ряде торговых точек анонсировали, что персонал сохранят», — прокомментировал глава региона.

Тем, кому необходимо трудоустройство, администрация окажет содействие. В регионе действуют уже две горячие линии по вопросам трудоустройства.