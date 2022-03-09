Тамбов, 9 марта, 2022, 16:28 — ИА Регнум. В Тамбовскую область поступила новая партия вакцины для подростков 12−17 лет против коронавируса в количестве 240 доз. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областной администрации, ранее регион получил 480 доз вакцины.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация от коронавируса

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Всего, по состоянию на 8 марта, охват вакцинацией взрослого населения Тамбовской области составил 65,7%. Охват вакцинацией населения старше 60 лет составил 68,9%.

За неделю темп вакцинации составил 0,4%.