Тула, 9 марта, 2022, 16:13 — ИА Регнум. В Харьковскую область Украины доставлено 120 тонн гуманитарного груза из Тульской области, сообщили 9 марта в управлении пресс-службы правительства региона.

Управление пресс-службы правительства Тульской области Гуманитарная помощь

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Тульские предприниматели и неравнодушные жители собрали продукты питания, медикаменты, средства личной гигиены, пледы и одежду. Также в составе груза — питьевая вода.

«Гуманитарную помощь раздали жителям 15 населенных пунктов, а медикаменты направили в лечебные учреждения Харьковской области», — сообщил заместитель министра внутренней политики и развития местного самоуправления Тульской области Евгений Кирдяпкин.

Как сообщало ИА REGNUM, регионы России отправляют гуманитарные грузы на территорию Украины для мирных жителей.