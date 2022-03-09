Йошкар-Ола, 9 марта, 2022, 15:12 — ИА Регнум. В Марий Эл по состоянию на 9 марта выздоровели с начала пандемии 36 186 жителей республики, за последние сутки выписаны 342 человека. Об этом свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего в регионе за время эпидемии подтвердили 43 681 случай заражения коронавирусом, из них 70 — за последние сутки. 1065 жителей республики скончались от последствий заражения коронавирусом, накануне среди пациентов с коронавирусом в регионе было зарегистрировано два летальных случая, за минувшие сутки от COVID-19 скончались трое жителей региона.

За день в ковид-стационары госпитализировали одного человека.

Как сообщало ИА REGNUM, в инфекционных стационарах Марий Эл по данным на 5 марта лечение получал 231 пациент, из них у 135 жителей подтверждено заражение коронавирусом.

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