Париж, 9 марта, 2022, 15:06 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон представит предвыборную программу в конце следующей недели, передает BFM TV.

Jérémy Barande Эммануэль Макрон

«Программу представят в конце следующей недели», — объясняет один из участников кампании.

Согласно полученным данным, ни место, ни рамки еще не определены.

Как сообщало ИА REGNUM, со стороны Европейского союза введение эмбарго на нефть из России сравнимо с «совершением харакири». Такое мнение высказала кандидат в президенты этой страны Марин Ле Пен.