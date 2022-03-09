Москва, 9 марта, 2022, 15:05 — ИА Регнум. Российским авиаперевозчикам помогут сохранить иностранные самолёты в условиях санкций. Об этом 9 марта сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства.

Дарья Антонова ИА REGNUM Михаил Мишустин

«Поможем авиаперевозчикам сохранить парк иностранных самолётов», — сказал он.

Мишустин не уточнил, каким образом будет выполнена данная задача. Премьер-министр РФ представил законопроекты, призванные укрепить устойчивость российской экономики в условиях международных санкций. В частности, для транспортного комплекса, по его словам, «предусмотрен целый комплекс решений».