Томск, 9 марта, 2022, 15:02 — ИА Регнум. Ректор Томского государственного архитектурно-строительного университета Виктор Власов присоединился к обращению Российского Союза ректоров, поддержавшего решение президента России Владимира Путина о спецоперации. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе региональной администрации.

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«Я разделяю это обращение, как и ректоры всех университетов Томска… Как и большинство наших граждан, я уверен, что отстаивание национальных интересов — неотъемлемая часть государственной политики», — отметил он.

По его мнению, нынешняя ситуация была навязана России извне. При этом ректор выразил надежду, что очередной раунд переговоров с украинской стороны позволит достичь консенсуса.

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