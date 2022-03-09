Владикавказ, 9 марта, 2022, 14:44 — ИА Регнум. В Северной Осетии отмечается устойчивое снижение количества новых случаев заболевания COVID-19. За последнюю неделю было зафиксировано на треть меньше заразившихся. Такие данные привел в ходе аппаратного совещания 9 марта руководитель регионального управления Роспотребнадзора Алан Тибилов.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«За прошедшую неделю в Северной Осетии зарегистрировано на 35,2% меньше случаев заболевания COVID-19. Уменьшилось и количество внебольничных пневмоний и госпитализаций», — цитирует чиновника пресс-служба главы и правительства республики.

Улучшение ситуации с заболеваемостью COVID-19 отметил и министр здравоохранения Сослан Тебиев. По его словам, в настоящее время в ковидных госпиталях получают лечение 389 человек.

«Видим устойчивое снижение количества обращений. Всего за весь период провакцинировано более 255 тысяч человек. За неделю протестированы 8631 человек», — доложил министр.

По данным федерального оперативного штаба на 9 марта, в Северной Осетии за прошедшие сутки выявлен коронавирус у 35 человек, 12 человек госпитализированы, два пациента скончались.