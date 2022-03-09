Москва, 9 марта, 2022, 14:40 — ИА Регнум. Чтобы выиграть у США в экономической войне, Россия должна делать все, что соответствует ее интересам, заявил 9 марта пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

«Делать то, что наилучшим образом соответствует нашим интересам», — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия была и продолжит быть надежным гарантом энергетической безопасности на мировом уровне, и она дорожит этим реноме надежного поставщика энергоресурсов.