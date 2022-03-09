София, 9 марта, 2022, 14:26 — ИА Регнум. Полиция города Нова-Загора в Сливенской области на юго-востоке Болгарии задержала местного жителя, угрожавшего физической расправой депутатам Народного собрания (парламента) Болгарии. Об этом 9 марта пишет софийская газета «Монитор».

Арест

Согласно официальной информации, некий 35-летний безработный мужчина несколько раз звонил на «горячую линию» МВД и информировал правоохранителей о якобы заложенной в здании высшего законодательного органа Болгарии в Софии бомбе. При этом он якобы называл фамилии народных избранников, которые «должны были погибнуть в первую очередь».

В ходе судебного заседания 9 марта указанный гражданин был признан виновным в «сообщении ложной информации». Ему грозит лишение свободы на срок до двух лет.