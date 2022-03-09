Москва, 9 марта, 2022, 14:07 — ИА Регнум. Власти России надеются, что после ухода западных компаний из страны без работы останутся «не миллионы людей». Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM Безработица. Вакансий нет

«Все-таки будем надеяться, что не миллионы людей останутся без работы, а меньше», — сказал Песков.

Он обратил внимание, что ряд компаний уходит с российского рынка, и подчеркнул, что правительство РФ занимается этим вопросом.