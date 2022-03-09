Тамбов, 9 марта, 2022, 14:05 — ИА Регнум. В Тамбовской области за последние сутки были госпитализированы 15 пациентов с коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

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9 марта выявлен 591 новый случай заражения коронавирусом — на 12 меньше, чем сутками ранее. Всего в области было зарегистрировано 104 тыс. 674 носителя вируса.

После выздоровления были выписаны 92 тыс. 175 пациентов, в том числе 669 человек — за последние сутки.

За весь период скончались 2256 человек. Подтверждено девять новых летальных случаев за последние сутки.