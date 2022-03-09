Лос-Анджелес, США, 9 марта, 2022, 14:07 — ИА Регнум. Шесть новых актёров присоединились к съёмкам сериала One Piece от Netflix. Об этом 9 марта пишет Variety.

Скриншот с YouTube One Piece

По данным СМИ, в проекте задействовали Моргана Дейвиса (Коби), Илью Исорелис Паулино (Альвида), Эйдана Скотта (Хельмеппо), Джеффа Уорда (Багги), МакКинли Белчер III (Арлонг) и Винсента Ригана (Гарп). Они присоединятся к ранее заявленным актёрам Иньяки Годою, Макэню, Эмили Радд, Джейкобу Гибсону и Таз Скайлар.

ИА REGNUM напоминает, что Netflix заказал производство десяти эпизодов сериала One Piece ещё в январе 2021 года. Шоу основано на одноимённой манге, по которой выпущено уже более 1 тыс. серий аниме-сериала, а также 14 анимационных фильмов.