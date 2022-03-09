Севастополь, 9 марта, 2022, 14:02 — ИА Регнум. Региональные меры поддержки для бизнеса разрабатывают власти Севастополя. Об этом 9 марта в своём телеграмм-канале написал губернатор города Михаил Развожаев по итогам заседания регионального штаба по координации разработки и реализации оперативных мер по поддержанию экономической стабильности.

Марина Каширская ИА REGNUM Севастополь

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В числе оперативно решаемых проблем глава региона назвал сложности с оборотными средствами у ряда предприятий, отмена бронирований из-за перерыва в авиасообщении с полуостровом, также фиксируются факты необоснованного повышения закупочных цен, что в итоге может отразиться на потребителях.

«По поручению президента правительство РФ работает над расширением федеральных мер поддержки бизнеса. В частности, речь идет о моратории на проверки бизнеса до конца года. Департаментом экономического развития Севастополя прорабатываются региональные меры поддержки: обсуждаются снижение ставки налога на прибыль и УСН, отсрочка по уплате арендной платы за землю и государственное имущество во втором квартале 2022 года; расширение финансирования программы «Легкий старт»; запуск дополнительных программ обучения на базе Центра «Мой бизнес» и другие меры», — уточнил Развожаев.

Глава региона отметил, что Севастополь живёт в условиях санкций вот уже восемь лет, и его опыт развития сегодня может пригодится и другим регионам.

«Общестрановые санкции могут открыть дорогу отечественным компаниям в Севастополь. Значит, наша задача — максимально поддержать эти инвестиции», — подчеркнул Развожаев.

Отметим, что заседание оперативного штаба о координации разработки и реализации оперативных мер по поддержанию экономической стабильности в Севастополе будет проводиться каждую неделю.