Москва, 9 марта, 2022, 14:00 — ИА Регнум. В среду, 9 марта, у президента России Владимира Путина запланировано несколько телефонных разговоров на международном уровне. Об этом 9 марта рассказал журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

По словам Пескова, сегодня глава Российского государства работает в Кремле и у него насыщенный день в плане международных телефонных переговоров.

«Телефонная дипломатия продолжается, и весьма активно. Сегодня целый ряд разговоров у него (президента Путина — ред.) намечен», — сказал он.

Также представитель Кремля у российского лидера уже прошла беседа с президентом Сенегала Маки Салем.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что позиция России по вопросу российского Крыма и независимости Донецкой и Луганской народных республик «хорошо известна» и «неоднократно доводилась» как до властей Украины, так и до лидеров других стран в ходе их бесед с президентом РФ Владимиром Путиным.