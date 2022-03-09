Тамбов, 9 марта, 2022, 13:44 — ИА Регнум. В Астраханской области за последние сутки были госпитализированы 27 пациентов с коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

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9 марта выявлено 198 новых случаев заражения коронавирусом — на 49 меньше, чем за предыдущие сутки. Всего на территории региона было выявлено 112 тыс. 290 положительных результатов исследования.

За весь период наблюдения 100 тыс. 694 человека были выписаны после курса лечения, в том числе 681 — за последние сутки.

За весь период скончались 2870 человек. Подтверждено четыре новых летальных случая за последние сутки.