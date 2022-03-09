Оренбург, 9 марта, 2022, 14:12 — ИА Регнум. Оренбургский военнослужащий Максим Жумаханов, погибший при выполнении долга во время военной спецоперации по защите населения Донбасса, награжден Орденом Мужества. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Свеча

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»В Оренбургской области глубоко скорбят по поводу гибели военнослужащих — старшего сержанта Элера Эгамбердиева и младшего сержанта Максима Жумаханова. Оба проходили службу по контракту и выполняли боевое задание в ходе военной спецоперации в Украине. Оренбургские военнослужащие с честью выполнили воинский долг по защите интересов Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Указом президента России разведчику Максиму Жумаханову за проявленный героизм во время исполнения боевого задания посмертно присвоена высокая государственная награда — Орден Мужества.

«Я понимаю, что невозможно унять словами боль утраты. Низкий поклон родителям наших героев, воспитавшим настоящих мужчин, воинов, готовых встать на защиту слабых и идти до конца, выполняя свой долг. Память о них никогда не угаснет», — сказал губернатор Оренбуржья Денис Паслер.

Скриншот Телеграм-канала «Пул №56» Сообщение пресс-службы губернатора Оренбургской области

Губернатор и правительство региона выражают глубокие соболезнования родным и близким погибших военнослужащих.