Красногорск, 9 марта, 2022, 13:35 — ИА Регнум. За минувшие сутки после COVID-19 в Подмосковье полностью выздоровели 2 294 человека. Об этом свидетельствует опубликованная 9 марта статистика официального портала о распространении коронавируса в России, передает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего с начала пандемии на территории Подмосковья выздоровели 884 010 человек. Число же зарегистрированных случаев заражения коронавирусом достигло 949 024.

Как сообщало ИА REGNUM, в Подмосковье 9 марта число жертв COVID-19 увеличилось на 19 человек.