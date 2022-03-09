Красногорск, 9 марта, 2022, 13:28 — ИА Регнум. Выявляемость новых случаев заражения коронавирусом в Подмосковье продолжает снижаться. Об этом свидетельствует опубликованная 9 марта статистика официального портала о распространении COVID-19 в России, передает корреспондент ИА REGNUM.

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За минувшие сутки на территории региона было подтверждено 506 случаев заражения коронавирусом. Эта цифра на 101 случай больше аналогичного показателя 8 марта. Тогда на территории региона коронавирус был подтвержден у 607 человек, а днём ранее — у 886 жителей Подмосковья.

Отметим, что на территории России за минувшие сутки было выявлено 58 675 новых случая заражения коронавирусом.