Омск, 9 марта, 2022, 13:22 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Омской области подтверждено 428 случаев заражения коронавирусом, за весь период пандемии — 196 285. Об этом ИА REGNUM сообщили 9 марта в федеральном оперативном штабе.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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За сутки в Омской области госпитализировали 30 ковид-пациентов (8 марта — 44), выздоровели 205 человек. Общее число выздоровевших в регионе — 183 572 человека.

Жертвами COVID-19 стали ещё 11 омичей. За всё время в регионе умерли 3958 ковид-пациентов.

Напомним, 8 марта в Омской области выявили 517 носителей коронавируса, выздоровели 510 человек, скончались девять ковид-пациентов.