Сыктывкар, 9 марта, 2022, 13:20 — ИА Регнум. За последние сутки в Коми от ковида скончались 12 человек, всего с начала пандемии — 2969, сообщает оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По данным штаба, 8 марта коронавирус выявили у 442 жителей республики, 21 из них был госпитализирован.

Как сообщало ИА REGNUM, в России за последние сутки список ковид-пациентов пополнили 58 675 человек.