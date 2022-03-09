Мурманск, 9 марта, 2022, 13:14 — ИА Регнум. За последние сутки в Мурманской области от ковида скончались шесть пациентов, всего с начала пандемии — 3150, сообщает оперштаб.

Дарья Драй ИА REGNUM Пустая палата

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По данным штаба, 8 марта в регионе инфекцию подтвердили у 402 северян, семеро из них были госпитализированы.

Как сообщало ИА REGNUM, в Мурманской области с 14 марта полностью отменят требование о QR-кодах.