Москва, 9 марта, 2022, 13:13 — ИА Регнум. Переговоры России с Украиной ведутся для того, чтобы прекратить бессмысленное кровопролитие, на них уже достигнут некоторый прогресс. Об этом 9 марта заявила в официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

«Параллельно со специальной военной операцией проводятся и переговоры с украинской стороной с целью скорейшего прекращения бессмысленного кровопролития и сопротивления вооруженных сил Украины… Был достигнут некоторый прогресс», — сказала она на брифинге.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Захарова заявила, что контакт министров иностранных дел России и УкраиныСергея Лавроваи Дмитрия Кулебы в турецкой Анталье планируется