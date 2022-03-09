село Кыра, , 13:12 — REGNUM Забайкальцу, полковнику Алексею Бернгарду присвоено звание Героя России «за умелые действия при выполнении боевых задач в ходе специальной военной операции на востоке Украины». Жители поселка Кыра (Забайкальский край) записали видеообращение к нему, отметив, что очень ждут его на Родине и гордятся своим земляком. Подробности сегодня, 9 марта, сообщает пресс-служба правительства региона.

Народ Донбасса Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Когда мы узнали, что нашему земляку, полковнику Алексею Бернгарду присвоено звание Героя России, это вызвало новую волну такого патриотизма, такого единения! Я обращаюсь к вам, Алексей Борисович, глава Крымского района, учитель, которая учила тебя истории в Кыринской средней школе. […] Сегодня утром я разговаривала с твоей первой учительницей Анной Константиновной Погребняк, и она мне сказала, что очень хорошо помнит Алешу и его сестру Олю, что они вместе пришли ко мне в первый класс, спокойные, серьезные, доброжелательные. Ей 85 лет, но она внимательно следит за всеми событиями и очень гордится своим учеником. […] Присоединяюсь к словам Анны Константиновны», — сказала глава Кыринского района Любовь Сакияева.

На видео также записано обращение одноклассников и родственников Алексея Бернгарда.

«Нас переполняет чувство гордости за тебя. Ты — пример мужества и героизма. Мы очень счастливы, что в нашей большой семье есть герой с большой буквы, это ты — Герой России! Наш герой! От всего сердца желаем тебе удачи и молимся за тебя и твоих ребят, чтобы вы вернулись быстрее домой здоровыми и невредимыми», — говорит родственница полковника Жанна Сенотрусова.

«Мы помним тебя гордимся тобой приезжай в гости!», — сказал одноклассник Героя России Александр Перфильев.

Напомним, что командиру бригады морской пехоты, полковнику Алексею Бернгарду присвоено звание Героя России за участие в военной операции на Украине. Указ о представлении к награде подписал президент России Владимир Путин. Подразделение Алексея Борисовича Бернгарда в районе Волновахи прорвали глубоко эшелонированную оборону, которую украинские националисты укрепляли и оборудовали в течение почти восьми лет. Бойцы успешно прорвали оборону противника и обратили его в «паническое бегство».

Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля президент России Владимир Путин в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении спецоперации. Акции в поддержку военнослужащих — участников военной операции на Украине прошли во многих районах и городах Забайкалья.

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