Уфа, 9 марта, 2022, 13:18 — ИА Регнум. Около 760 туристов из Башкирии находятся за рубежом. Об этом 9 марта сообщил исполняющий обязанности председателя госкомтуризма Ринат Фаткуллин на оперативном совещании в республиканском правительстве.

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По информации Фаткуллина, этих туристов доставят в республику вывозными рейсами до 12 марта.

Он также сообщил, что в настоящий момент в регион вернулись 1835 организованных туристов. 10 марта в Башкирию планируют доставить 497 организованных туристов из Доминиканы.

Фаткуллин сообщил, что вывоз организованных групп туристов проходит в штатном режиме, в соответствии с графиком возвратных рейсов. Отправка новых туристов в страны Латинской Америки и Карибского бассейна не проводится.

Вывоз туристов контролируется Росавиацией, проблем с их возвращением нет.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что согласно данным на 5 марта за границей оставались около 1,5 тысяч туристов из Башкирии.