В Татарии за сутки с коронавирусом госпитализировали 80 пациентов
Казань, 9 марта, 2022, 13:01 — ИА Регнум. В Татарии за сутки выявили 733 случая заражения коронавирусом, накануне подтвердили 804 теста. Госпитализировали за прошлый день 80 носителей коронавирусной инфекции, сообщает общероссийский оперативный штаб.
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По состоянию на 9 марта всего в республике зарегистрирован 128 001 случай заражения коронавирусом, выздоровел 101 061 пациент, скончались 1766 человек. За сутки больничный закрыли 446 пациентов, умерли четверо инфицированных.
Как сообщало ИА REGNUM, в России, по данным на 1 марта, доля штамма «Омикрон» среди выявляемых случаев заражения превышала 95%.
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