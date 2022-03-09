Сеул, 9 марта, 2022, 13:00 — ИА Регнум. Глава Центральной избирательной комиссии Южной Кореи извинилась за неправильное обращение с бюллетенями избирателей с коронавирусом и другие ошибки, совершенные во время досрочного голосования. Об этом 8 марта сообщило Yonhap News со ссылкой на заявление председателя комиссии Но Чхон Хи.

Иван Шилов ИА REGNUM Южная Корея

«Как председатель, я чувствую ответственность за путаницу и неудобства из-за плохой подготовки», — сказала председатель Центральной избирательной комиссии в ходе пресс-конференции в городе Квачхон.

Отметим, что ЦИК подверглась критике за то, что пациентам с коронавирусом и людям, находящимся на самоизоляции, не разрешили опустить свои голоса в урны для голосования. Вместо этого сотрудники избирательных комиссий собирали их в полиэтиленовые пакеты и другие неофициальные контейнеры.

Эта практика вызвала подозрения в фальсификации результатов выборов, хотя ЦИК категорически отверг такие утверждения.

Но Чжон Хи пообещала, что на выборах 9 марта подобные ошибки не повторятся.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 марта в Южной Корее стартовало голосование на выборах 20-го по счету президента страны. По состоянию на 18:00 по местному времени явка избирателей составила 75,7%.