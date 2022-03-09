Пенза, 9 марта, 2022, 12:55 — ИА Регнум. В Пензенской области за сутки выявили 1301 случай заражения коронавирусом, выздоровели после лечения 1992 пациента. В стационары за прошлый день доставили 51 носителя инфекции, сообщает общероссийский оперативный штаб.

Пациент

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По состоянию на 9 марта общее количество заражений коронавирусом в Пензенской области составляет 166 289 случаев. Выздоровели 119 946 пациентов, скончались 5368 человек. За сутки от последствий заражения коронавирусом умерли 17 пациентов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Пензенской области отмечается поэтапное снижение количества обращений жителей в кол-центры, а также уровня госпитализации.

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