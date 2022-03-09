Саратов, 9 марта, 2022, 12:49 — ИА Регнум. В Саратовской области в ковид-стационары за сутки госпитализировали 44 пациента, выписали по выздоровлении 1059 человек. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Дарья Драй ИА REGNUM COVID-19

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По состоянию на 9 марта всего выздоровели 181 911 человек. С начала пандемии подтвердили 221 777 случаев заражения коронавирусом, в том числе 1503 — новых. Среди общего количества заболевших за прошлый день 460 человек — несовершеннолетние.

На стационарном лечении находится 1771 пациент, на амбулаторном — 32 383.

За сутки умерли 11 ковид-пациентов. Всего в Саратовской области от COVID-19 скончались 5712 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, вызванная коронавирусом болезнь не только вызывает временное ухудшение когнитивных способностей, но и снижает их навсегда.

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