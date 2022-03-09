Горно-Алтайск, 9 марта, 2022, 12:48 — ИА Регнум. В Республике Алтай принято решение о снятии ряда антиковидных ограничений. По словам главы региона Олега Хорохордина, с 9 марта отменены QR-коды, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Как отмечается, решение принято в связи с улучшением эпидемиологической ситуации.

«Также отменяется ограничение по заполняемости кинотеатров и театров, снимается ограничение времени работы предприятий общественного питания в ночное время», — написал глава на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

При этом в республике сохраняется обязательный масочный режим в общественных местах, а также запрет на проведение массовых мероприятий.