Вологда, 9 марта, 2022, 12:11 — ИА Регнум. За последние сутки в Вологодской области скончались 11 пациентов с коронавирусной инфекцией, всего с начала пандемии жертвами ковида стали 3476 жителей региона, сообщает оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По данным штаба, 8 марта в регионе инфекцию выявили у 890 человек, 15 из них были госпитализированы.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки в России коронавирус выявили у 58 675 человек.