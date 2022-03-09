Томск, 9 марта, 2022, 12:08 — ИА Регнум. В Томской области за сутки выявлено 1211 новых носителей коронавируса, 55 человек госпитализированы в ковидные стационары. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе федерального оперштаба.

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Таким образом, общее число подтверждённых случаев инфицирования за весь период пандемии составило 112 424. Число жертв COVID-19 достигло 760, за сутки зарегистрировано три новых летальных случая.

Выздоровели после COVID-19 к настоящему времени 81 982 человека, в том числе 1824 за сутки.