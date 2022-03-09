Ижевск, 9 марта, 2022, 12:06 — ИА Регнум. В Удмуртии с момента начала вакцинации до 9 марта прививку от коронавируса сделали 693 763 человека. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Mz19.ru Вакцинация от коронавируса. Хакасия

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Второй компонент препарата получил 547 471 житель Удмуртии, завершив процесс вакцинации полностью.

За минувшие выходные дни, 6, 7 и 8 марта, вакцинировались 118 жителей республики. Второй компонент препарата получили 83 человека, завершив полный курс вакцинации.

Прививку вакциной «Спутник лайт» сделали 118 683 человека. 125 572 человека прошли ревакцинацию, за предыдущие три дня — 944 жителя республики.

Напомним, для формирования коллективного иммунитета в республике полный курс вакцинации должны пройти около 924 тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 9 марта после перенесенного заражения коронавирусом выписались 566 человек. Всего с начала пандемии после COVID-19 вылечились 136 773 жителя Удмуртии.

За все время пандемии в республике подтвердили 157 292 случая заражения коронавирусом, из них 339 — за минувшие сутки, что почти на 600 случаев меньше, чем в последний перед выходными рабочий день.

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