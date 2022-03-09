Кемерово, 9 марта, 2022, 12:07 — ИА Регнум. В Кемеровской области производство продуктов питания налажено. На территории региона работают предприятия по производству хлеба, молочной продукции, яиц, мяса, овощей, напитков, кондитерских изделий и рыбы. Об этом сообщили в правительстве региона.

Ponchikov.net Продукты питания

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«Загрузка предприятий по производству социально значимых продуктов сейчас составляет 45−85%. Запасы сырья гарантируют бесперебойную работу, — прокомментировал министр сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кузбасса Андрей Ариткулов. — В случае увеличения спроса производители обладают всеми необходимыми ресурсами для удовлетворения сложившихся потребностей».

Отметим, что по итогам полевого сезона 2021 года урожай зерна в Кемеровской области составил 1 млн 552 тыс. тонн в амбарном весе.