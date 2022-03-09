Ульяновск, 9 марта, 2022, 12:05 — ИА Регнум. В Ульяновской области продолжают регистрировать новые летальные исходы от ковида. Также снижается суточное число выписавшихся пациентов. Соответствующую информацию приводит оперативный штаб России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По данным на 9 марта, в Ульяновской области количество жертв пандемии коронавируса достигло 4432 человек. В том числе 8 марта умерли восемь ковидных больных, 7 марта — 11. Смертность составила 2,44% (от числа официально выявленных случаев заражения коронавирусом).

Победили коронавирус в регионе 164 405 человек, доля выздоровевших составила в настоящее время 90,58%. Из них 8 марта вылечились 713 пациентов, 7 марта — 676.

Напомним, что в Ульяновской области с начала пандемии сделано почти 1,91 млн тестов на коронавирус, по итогам которых заражение подтверждено у 181 510 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2022 году продолжится работа по повышению заработной платы медицинским работникам Ульяновской области. По данным регионального минздрава, зарплата медработников в январе 2022 годе по сравнению с 2021 годом увеличилась в среднем на 3,6 — 8,7%.