Ижевск, 9 марта, 2022, 12:04 — ИА Регнум. В Удмуртии по состоянию на 9 марта после перенесенного заражения коронавирусом выписались 566 человек. Всего с начала пандемии после COVID-19 вылечились 136 773 жителя республики, сообщает региональный оперативный штаб.

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За все время пандемии в республике подтвердили 157 292 случая заражения коронавирусом, из них 339 — за минувшие сутки, что почти на 600 случаев меньше, чем в последний перед выходными рабочий день. В числе новых носителей вируса 68 несовершеннолетних в возрасте до 14 лет и 54 жителя республики старше 65 лет.

3873 человека скончались, за минувшие сутки скончались 10 человек — четверо мужчин в возрасте от 81 года до 85 лет и шесть женщин в возрасте от 65 лет до 91 года. Накануне было зарегистрировано 11 летальных случаев среди пациентов с COVID-19.

В течение суток госпитализированы 43 человека, накануне в больницы попали 29 жителей республики. В связи с легким течением заболевания под наблюдением в поликлиниках находятся 10 824 человека, 727 пациентов ковид-центров имеют признаки заражения коронавирусной инфекцией средней тяжести, 177 человек — в тяжелом состоянии, из них 47 пациентов подключены к аппаратам ИВЛ (искусственной вентиляции легких).

Как сообщало ИА REGNUM, в медицинских организациях Удмуртии сформирован достаточный запас медицинских препаратов для лечения пациентов в стационарах. Для лечения больных с коронавирусом и внебольничной пневмонией имеются 35 469 упаковок по 15 наименованиям. Для амбулаторных пациентов на складах подготовлено 268 564 упаковки 12 наименований.

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