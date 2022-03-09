Псков, 9 марта, 2022, 12:05 — ИА Регнум. За минувшие сутки на лечение COVID-19 в стационары Псковской области госпитализировали 15 человек. Об этом 9 марта сообщили в федеральном оперштабе. Этот показатель — на четыре пациента больше, чем сутками ранее.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По данным регионального оперштаба, в Псковской области за последние сутки выявили 233 случая заражения коронавирусом. Это на 218 случаев меньше, чем за 7 марта. Только в Пскове зафиксировали 53 новых случая за сутки. При этом общая статистика заражений в регионе продолжает сокращаться.

В Псковской области от COVID-19, как главной причины, скончались за сутки шесть человек. Сутками ранее зарегистрировали такое же число смертей.

За прошедшие сутки в Псковской области выздоровели от ковида 1159 человек. Это на 28 пациентов меньше, чем за предыдущие сутки. Статистика выздоровлений в регионе пока удерживает высокие показатели.

За всё время пандемии в Псковской области выявили 102 744 случая заражения коронавирусом. Скончались за это время от ковида 1628 человек, а выздоровели 88 432 пациента.