Петропавловск-Камчатский, 9 марта, 2022, 11:46 — ИА Регнум. На Камчатке состоялись патриотические акции в поддержку военнослужащих, которые принимают участие в специальной операции в Донбассе, сообщается 9 марта на сайте Минобороны РФ.

Алексей Иванов ИА REGNUM Камчатка

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Акции прошли во всех частях и соединениях войск и сил на Северо-Востоке России. В них приняли участие военнослужащие, гражданский персонал воинских частей, юнармейцы, ветераны военной службы и боевых действий.

Жители Камчатки поддержали военнослужащих символикой «Сила V правде» и «Zа победу», развернули георгиевские ленты в форме буквы «V».

Как сообщало ИА REGNUM, исполнительный директор Федерации бокса ЕАО Михаил Рабичев считает несправедливыми решения, которые принимаются в отношении олимпийцев и паралимпийцев России. Он тяжело переживал скандалы в мировом спорте, но, несмотря на сложную ситуацию, всецело поддерживает решения президента РФ Владимира Путина о проведении спецоперации в Донбассе.