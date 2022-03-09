Вашингтон, 9 марта, 2022, 11:31 — ИА Регнум. Северная Корея может провести испытания ядерных и межконтинентальных ядерных ракет до конца года. Об этом говорится в докладе правительства США, опубликованном 8 марта.

Иван Шилов ИА REGNUM США

Представители Аппарата директора Национальной разведки отметили, что по мнению северокорейского лидера Ким Чен Ына, ядерное оружие является «гарантом» его режима и того, что со временем Северная Корея будет признана ядерной державой.

Они также предположили, что северокорейский лидер продолжит проводить ракетные испытания не только для развития ракетных возможностей КНДР, но и для того, чтобы вбить клин между Южной Кореей и США.

Между тем глава Северного командования вооружённых сил США генерал Глен Ванхерк в ходе выступления на слушаниях комитета по делам вооруженных сил Палаты представителей Конгресса США также предположил, что Пхеньян может возобновить испытания межконтинентальных ракет в ближайшем будущем.

Напомним, что Пхеньян придерживается моратория на ядерные испытания и испытания ракет большой дальности с ноября 2017 года. Однако в январе 2022 года в КНДР не исключали возобновления неких приостановленных видов деятельности.

С начала года Северная Корея провела девять пусков.