Магнитогорск, Челябинская область, 9 марта, 2022, 11:31 — ИА Регнум. В Магнитогорске Челябинской области казаки присоединились к акции в поддержку Донбасса и действий Вооружённых сил Российской Федерации на Украине. Об этом сообщает Оренбургское войсковое казачье общество.

Фото: ataman-ovko.ru Казаки на акции в поддержку спецоперации

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Участие в нём приняли казаки станицы «Магнитная» Второго казачьего военного отдела Оренбургского казачьего войска.

Как сообщало ИА REGNUM, автопробег прошёл 6 марта. В более 100 автомобилях проехали порядка 300 человек. На автомобилях были флаги России и разных организаций, а также наклейки в виде больших знаков «Z».

Напомним, подобные акции поддержки проводятся в разных городах России. Спецоперация по защите Донбасса началась 24 февраля.