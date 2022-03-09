Чаа-Хольский район, Тыва, 9 марта, 2022, 11:05 — ИА Регнум. В Туве зарегистрировано девять новых летальных случаев среди пациентов с коронавирусом. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе министерства здравоохранения республики, всего с начала года жертвами COVID-19 стали 35 человек.

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Подтверждено за сутки 17 новых случаев заражения коронавирусом. Наибольший прирост зафиксирован в Чаа-Хольском районе, где выявили четыре новых носителя.

«Из 17 заболевших мужчин — 7, женщин — 10. По возрасту: детей до 17 лет — 5, от 18−49 лет — 6, 50−64 лет — 3, старше 65 лет — 3 случая», — отметили в минздраве.

Таким образом, общее число выявленных случаев инфицирования с начала года достигло 12 628. К 9 марта в ковидных стационарах республики лечатся 124 больных, состояние 30 из которых оценивается, как тяжёлое. Занятость коечного фонда составила менее 46%.