Петрозаводск, 9 марта, 2022, 10:54 — ИА Регнум. В стационарах Республики Карелия в настоящее время лечатся от коронавирусной инфекции 714 пациентов, четыре из них подключены к аппаратам ИВЛ. Об этом 9 марта сообщил региональный министр здравоохранения Михаил Охлопков.

Александр Куликов ИА REGNUM Палата реанимации для больных COVID-19

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По его словам, за прошедшие сутки в Карелии выявлены 324 инфицированных (19 из них дети), что на три человека меньше, чем за день до этого, причем 282 человека (87%) не были привиты.

«В ковидных стационарах получают лечение 714 пациентов, в состоянии средней тяжести — 689 человек, в тяжёлом — 21 (из них непривитых — 21). В отделениях ИТАР врачи борются за жизнь четырех крайне тяжёлых больных», — уточнил Охлопков.

Всего с начала пандемии в Карелии зарегистрированы 128 516 инфицированных коронавирусной инфекцией, в том числе 16 501 ребёнок. Выздоровели 120 845 человек, в том числе 16 446 детей, а за последние сутки — 315 из числа ранее заболевших. За сутки зарегистрирована одна смерть от осложнений, вызванных COVID-19. Всего с начала пандемии в Карелии от ковида умерли 1416 человек.