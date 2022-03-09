София, 9 марта, 2022, 10:44 — ИА Регнум. Совет министров Болгарии представил на рассмотрение Народного собрания (парламента) поправки к закону о школьном и дошкольном образовании, запрещающие осуществление политической и партийной деятельности в дошкольных и средних учебных заведениях страны. Об этом 9 марта сообщает БНР.

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Согласно официально информации, новый документ предусматривает отмену рекламы спонсорской помощи и практики размещения соответствующей символики на тетрадях, дневниках и плакатах в указанных структурах. Кроме того, вводится запрет на упоминание названия той или иной политической силы при проведении культурно-массовых мероприятий.

В пояснительной записке к поправкам к закону отмечено, что указанные изменения продиктованы многочисленными случаями активной партийной рекламы в период избирательных кампаний.

«Наша цель — деполитизация воспитательного процесса», — говорится в заявлении болгарского Совмина.

Документ будет рассмотрен в первом чтении 9 марта.