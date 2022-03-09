Закаменский район, Бурятия, 9 марта, 2022, 10:40 — ИА Регнум. В селе Харацай Закаменского района Бурятии отметили Казачью Масленицу в честь 295-летия Атамано-Николаевской станицы. В празднике приняли участие жители многих сёл, города Закаменск, а также кадеты, сообщает телеканал БГТРК.

Администрация Закаменского района Бурятии Казачья Масленица. Бурятия

Казачий караул пограничного смотрения был основан здесь в 1727 году. Впоследствии он превратится в символические ворота в Закаменский район. Местные власти надеются, что праздник, проведённый в рамках районного проекта «Туризм на краю географии», станет одной из визитных карточек событийного туризма, а также даст новый импульс развитию села.

По словам представителей казачества, в последнее время идёт процесс возрождения традиционной, самобытной культуры забайкальских казаков. В самой станице с октября 2021 года функционирует казачий класс.

«Благодаря главе района, администрации, глав поселений, учителей коллектива идёт процесс возрождения. Спасибо организаторам за то, что это сохранили прежде всего и сегодня так получилось, что есть основа для чего дальше проводить воспитание наших казачат», — отметил казачий полковник, врио атамана Забайкальского войскового казачьего общества Борис Бородин.

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