Биробиджан, 9 марта 2022, 05:46 — REGNUM Казаки Донского, Кубанского, Амурского и Забайкальского казачества выступают с концертной программой в населённых пунктах Еврейской автономной области. Пел для жителей региона казачий хор имени атамана Онуфрия Степанова, сообщило ГТРК «Бира».
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Концертная программа называется «Славься, ты Русь моя!». Всех выступавших казаков объединяет любовь к Родине.
На концерте также выступали хореографические коллективы Биробиджана.
Как сообщало ИА REGNUM, казак станичного казачьего общества «Надёжное» Биробиджанского района ЕАО Михаил Дедешко ранее заявил, что к спецоперации России по просьбе ДНР и ЛНР все казаки относятся одинаково и поддерживают руководство страны.