Уфа, 9 марта, 2022, 10:30 — ИА Регнум. Вторую партию гуманитарной помощи жителям Донбасса начнут формировать в Башкирии. Соответствующее поручение 9 марта дал чиновникам глава республики Радий Хабиров на оперативном совещании в республиканском правительстве.

On-line.lg.ua Гуманитарная помощь

Следите за развитием событий в трансляции: «Военная спецоперация России на Украине — трансляция»

Хабиров отметил, что первая партия гуманитарной помощи из Башкирии была доставлена в Донбасс и сегодня грузовики возвращаются в республику.

«Первый конвой пришел. Как вернется, начинайте формировать второй конвой. Потребность там большая. Только нужно четко понимать, что там необходимо», — сообщил Хабиров, подчеркнув, что часть груза нужно отправить в ДНР, а часть — в ЛНР.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что жители Башкирии собрали 75 тонн гуманитарной помощи Луганской и Донецкой Народным Республикам. Грузовики из Уфы были отправлены на Донбасс 4 марта.