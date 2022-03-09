Биробиджан, 9 марта, 2022, 11:02 — ИА Регнум. Исполнительный директор Федерации бокса ЕАО Михаил Рабичев считает несправедливыми решения, которые принимаются в отношении олимпийцев и паралимпийцев России. Он тяжело переживал скандалы в мировом спорте, но, несмотря на сложную ситуацию, всецело поддерживает решения президента РФ Владимира Путина, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 9 марта в пресс-службе правительства ЕАО.

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«Корни моей семьи оттуда. Папа закончил в Донецке училище шахтёрское, шахтёром начинал в 17 лет. Закончил Харьковское артиллерийское училище в 1939 году. Он был в райкоме партии в Харькове. Все родственники оттуда. То, что сегодня творится, это банда, которую не добили такие, как мой отец. К сожалению, не добили, и вот они вылезли. Их нужно опять загнать, загнать так, чтобы они просто не вылезали. Я полностью поддерживанию те решения, которые принял наш президент. Я полностью поддерживаю наши Вооружённые силы», — отметил Михаил Рабичев.

Он также высказал мнение, что спорт высших достижений беззастенчиво используют для продвижения политических амбиций, он считает это, как минимум, несправедливым.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия уже не впервые берёт на себя главную роль в борьбе с фашизмом, а потому знает, как важно ликвидировать угрозу вовремя, заявила депутат Заксобрания Еврейской АО Елизавета Славина. Она считает, что нашу страну просто вынудили к принятию опережающих решений, и это подтверждается логикой событий и дружной реакцией западных стран на действия России.