Баку, 9 марта, 2022, 10:02 — ИА Регнум. Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Италии Марио Драги обсудили по телефону поставки энергоносителей. Об этом сообщает пресс-служба азербайджанского главы государства.

Genti77 Трансадриатический газопровод (TAP)

«В ходе беседы было подчеркнуто, что Азербайджан и Италия наладили плодотворное сотрудничество в экономической, торговой и энергетической сферах. Отмечена важность Южного газового коридора и его составной части Трансадриатического газопровода», — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в ходе разговора стороны отметили, что Азербайджан является крупнейшим поставщиком нефти в Италию. По объёмам поставки газа он занимает третье место.

Сообщается, что Драги и Алиев договорились развивать сотрудничество. Также они обсудили планы по созданию в Баку Итальяно-азербайджанского университета.

Стоит отметить, что ранее в Италии обращались в Азербайджан с просьбой нарастить поставки газа с 8 млрд кубометров в год до 10 млрд, чтобы уменьшить поставки топлива из России. Для этого требуется нарастить мощность Трансадриатического газопровода, а также соединить его с трубопроводом из Туркменистана в Каспийском море. Но без согласия РФ нельзя проложить газопровод по дну моря.