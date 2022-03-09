Южно-Сахалинск, 9 марта, 2022, 10:00 — ИА Регнум. Восемь лет в Донбассе люди подвергались бомбежке, нападениям военизированных организаций, которые вели себя как завоеватели на оккупированной территории, запрещали говорить на русском языке, лишали детей детства. И президент России Владимир Путин пытался прийти к мирному компромиссу, но видимо других вариантов, кроме как проведения специальной операции, уже не оставалось, считает протоиерей, настоятель Храма Святителя Иннокентия Московского, заместитель председателя Общественной палаты Сахалина Виктор Горбач.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Флаги ДНР и России

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«Люди, проживающие в Донбассе сейчас очень благодарны за то, что у них появился шанс на нормальную жизнь. Иногда, к сожалению, нет других способов остановить карателей и преступников, кроме как силой оружия. Я, как священнослужитель, не могу сказать, что я этому рад. Но мы понимаем, что другой возможности защитить людей сейчас нет», — сказал Виктор Горбач.

Как сообщало ИА REGNUM, во Владивостоке ветеранские объединения 10 марта организуют автопробег в поддержку специальной операции России в Донбассе. Акция возьмёт старт с мемориала «Боевая слава Тихоокеанского флота».